"Виктор и Ко" выиграл суд по водопроводу ТЦ "Космопорт"

ООО "ПДК", близкое к бенефициару холдинга "Самарский деловой мир" Алексею Шаповалову, не смогло добиться от ООО "Виктор и Ко Мега Парк" - оператора ТЦ "Космопорт" - демонтажа водопроводной линии, обеспечивающей функционирование торгового центра. Соответствующее решение Арбитражного суда Самарской области опубликовано в КАД ВАС.

Согласно опубликованным материалам, ООО "ПДК" владеет четырьмя земельными участками, расположенными прямо за "Космопортом", общей площадью более 78 тыс. кв. метров.

Через эти участки пролегает водопроводная линия торгового центра. В материалах дела она характеризуется как "водопроводная линия Д-300 длиной 630 м, начиная от фланца подключения к водопроводу с колодцами ВК-1, ВК-12 в районе ул. Булкина и ул. Карбышева".

ООО "ПДК" потребовало признать водопровод самовольной постройкой, а от ООО "Виктор и Ко Мега Парк" - в течение месяца после вынесения судебного решения за свой счет снести его.

Однако суд в удовлетворении требований "ПДК" отказал.

Как отмечают в "Виктор и Ко", "истец уточнял исковые требования, меняя кадастровые номера земельных участков". "Суд на протяжении всех судебных заседаний обязывал его представить межевые дела, но в итоге запросил их в Росреестре. Росреестр на судебный запрос об истребовании доказательств, предоставил частично документацию, ответив, что в полном объеме документы не могут быть представлены ввиду их отсутствия", - рассказали в компании.

Также представители "Виктор и Ко" отметили, что истцом в материалы дела не представлялись документы о целях использования земельных участков и "препятствиях к осуществлению его правомочий собственника, связанных с владением и пользованием".

"В то же время, согласно нормам законодательства, а также сложившейся судебной практике по данному вопросу, водопровод является линейным объектом, не имеющим самостоятельного назначения, а вспомогательного характера, представляющий собой трубопровод. Является движимым имуществом и, в силу прямого указания в законе, при строительстве которого получение разрешения на строительство и разрешения на ввод не требуются. Принимая во внимание тот факт, что водопровод является движимым имуществом, право собственности на данный объект в силу закона не подлежит государственной регистрации", - добавили в "Виктор и Ко".