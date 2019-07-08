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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Фирма Алексея Шаповалова требует снести водопровод ТЦ "Космопорт"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "ПДК" хочет признать водопроводную линию Д-300 длиной 630 м в районе улиц Булкина и Карбышева самовольной постройкой и обязать ООО "Виктор и Ко Мега Парк" снеси коммуникации. Речь идет о территории за торговым центром "Космопорт".

Истец уточняет, что водопровод препятствует ему в пользовании пятью участками общей площадью 78,8 тыс. кв. метров. Большая ее часть относится к территориям общего пользования. Пока суд оставил заявление "ПДК" без движения.

Согласно информации ИАС Seldon.Basis, ООО "ПДК" владеет известный в Самаре бизнесмен Алексей Шаповалов. Компания действует с 2016 года. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Сейчас находится в стадии реорганизации в форме выделения. Управляющая компания - ООО "Бизнес Управление", которое тоже принадлежит Шаповалову.

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