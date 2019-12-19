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Театр Культура

Сергей Филиппов: балет "Наяда и рыбак" - очередная ступень профессионального роста театра

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 декабря, в САТОБ прошла генеральная репетиция одноактного балета "Наяда и рыбак", премьера которого состоится 20 и 21 декабря.

Фото: САТОБ

Генеральный директор театра Сергей Филиппов отметил, что для театра этот спектакль - очередная ступень серьезного профессионального роста: "Два года, которые у нас работает балетмейстер Юрий Бурлака, не прошли даром. Именно благодаря его усилиям стала возможной эта постановка. Балет "Наяда и рыбак" - классика XIX века, балет, который сейчас очень редко исполняется в театрах. Проделана огромная работа над декорациями и костюмами, и я уверен, что это будет жемчужина нашего репертуара, которая будет привлекать внимание зрителей".

Любовный треугольник воплотят: Наяда - Марина Накадзима, Ксения Овчинникова, Маттео - Сергей Гаген, Джотаро Каназаси, Джаннина - Ксения Овчинникова, Анастасия Тетченко.

Первый показ спектакля пройдет 20 декабря. После завершения спектакля состоится торжественная церемония закрытия Года театра.

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