Сергей Филиппов: балет "Наяда и рыбак" - очередная ступень профессионального роста театра

В среду, 18 декабря, в САТОБ прошла генеральная репетиция одноактного балета "Наяда и рыбак", премьера которого состоится 20 и 21 декабря.

Генеральный директор театра Сергей Филиппов отметил, что для театра этот спектакль - очередная ступень серьезного профессионального роста: "Два года, которые у нас работает балетмейстер Юрий Бурлака, не прошли даром. Именно благодаря его усилиям стала возможной эта постановка. Балет "Наяда и рыбак" - классика XIX века, балет, который сейчас очень редко исполняется в театрах. Проделана огромная работа над декорациями и костюмами, и я уверен, что это будет жемчужина нашего репертуара, которая будет привлекать внимание зрителей".

Любовный треугольник воплотят: Наяда - Марина Накадзима, Ксения Овчинникова, Маттео - Сергей Гаген, Джотаро Каназаси, Джаннина - Ксения Овчинникова, Анастасия Тетченко.

Первый показ спектакля пройдет 20 декабря. После завершения спектакля состоится торжественная церемония закрытия Года театра.