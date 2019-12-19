Владимир Путин оценил важность строительства Климовского моста

Журналисту ГТРК "Самара" Ольге Федоровой удалось задать вопрос президенту Владимиру Путину на его ежегодной пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря. Ее интересовал вопрос, как строительство Климовского моста через Волгу отразится на межгосударственном сотрудничестве.

"Отразится самым наилучшим образом. Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то что с нашими братскими республиками бывшего Советского Союза товарооборот самый большой, развития инфраструктуры явно недостаточно. Мы, конечно, немножко отстали от наших казахстанских друзей - они свою часть дороги уже проложили на Китай, мы должны сделать свою часть работы. Будем это обязательно делать. В том числе это касается мостового сооружения, о котором вы говорили", - ответил президент.

Напомним, общая протяженность моста и трассы в обход Тольятти в районе Климовки должна составить 97 км, в том числе 3,7 км - непосредственно мост через Волгу. Этот мостовой переход должен стать частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2023 года. Прежде озвучивалось, что 67 млрд руб. на строительство мостового перехода может быть получено из федерального бюджета. Общая стоимость строительных работ оценивается в 120,82 млрд рублей. Проезд по мосту хотят сделать платным.

Концессионное соглашение на строительство этого объекта планируется заключить с хозяйственным партнерством "КК "Обход Тольятти", которое в текущем году обратилось к правительству региона с соответствующим предложением. Компания была создана в апреле 2019 г. и зарегистрирована в Москве.