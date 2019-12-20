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Почти 40 тысяч жителей Красноглинского района пять часов оставались без холодной воды из-за прорыва трубопровода Суд оставил в силе тариф ТКО в Самарской области В Тольятти ТСЖ обязали вернуть незаконно полученные коммунальные платежи Мусорные тарифы могут вырасти с 2021 года В регионе увеличится тариф за капремонт

ЖКХ и благоустройство Общество

Почти 40 тысяч жителей Красноглинского района пять часов оставались без холодной воды из-за прорыва трубопровода

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, в 17:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм сетей ООО "СКС" в районе дома № 1 "в" на 19-м километре Московского шоссе в Красноглинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на время проведения восстановительных работ без холодного водоснабжения остались потребители 237 многоквартирных жилых домов и 841 частного дома, в которых проживает 39472 человека, 4175 из которых дети и 10 социально-значимых объектов.

Для потребителей был организован подвоз питьевой воды в бойлерах. В работах по восстановлению холодного водоснабжения участвовали 28 человек, которыми использовалось 14 единиц техники

В 19:25 земляные работы на месте происшествия были завершены. Ремонтники приступили к герметизации раструбого соединения. В 20:00 герметизация была завершена. Началось заполнение системы водой. В 22:20 водоснабжение потребителей восстановили.

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