В столице региона завершился XVIII форум добровольцев Самарской области

С 17 по 19 декабря в областной столице прошел традиционный XVIII форум добровольцев Самарской области. В этом году мероприятие получило название "Неслучайные истории". В течение трех дней более 2500 человек разных возрастов, интересов и социальных статусов обменивались практиками взаимопомощи. Школьники, студенты и волонтеры "серебряного возраста" рассказывали неслучайные истории о том, как они пришли к идее творить добро и служить другим людям.

В первый день форума в регионе отметили финалистов всероссийского конкурса "Доброволец России-2019". Самарская область стала одним из самых активных участников: от региона подано 302 заявки, в финал вышли восемь проектов.

Среди награжденных — председатель студенческого совета Самарского энергетического колледжа Антон Уваров. На конкурсе он представил свой проект "Медиа-центр "205а". Антон планирует создавать медиа облик старой Самары. Объекты он будет фотографировать с разных ракурсов, снимать видеоролики с историями людей, связанных с этими местами. "К сожалению, старая Самара постепенно уходит в прошлое. Мы хотим перенести все старые здания в медиа-пространство, чтобы они сохранились для грядущих поколений", — рассказал студент.

Тольяттинец Антон Глетчеров в 2017 году основал волонтерское спортивное движение "Достойные" для ребят, которые сбились с пути. "Быть сильным, значит помогать слабому", — уверен Антон. Юноше удалось открыть три зала в Ставропольском районе Самарской области — в Подстепках, в Ягодном и центральном районе Автограда. С детьми занимаются профессиональные тренеры. В движении "Достойные" уже больше ста ребят из многодетных и неблагополучных семей, из детских домов.

Кульминацией всего форума стала масштабная панельная дискуссия по развитию добровольческого движения в регионе. В мероприятии принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поприветствовал волонтеров и поблагодарил их за благородный труд. "Сегодня в Москве прошла традиционная пресс-конференция Президента страны Владимира Владимировича Путина. И знаете, что там было? Президент вас хвалил, — обратился Глава региона к волонтерам. — Владимир Владимирович отметил вклад волонтеров в существующее общественное устройство, в развитие нашего государства. Невозможно представить жизнь общества без доброты ваших сердец, без вашей энергии и неравнодушия".

Как отметил губернатор, Самарская область является одним из ведущих регионов в сфере добровольчества. "На сегодняшний день в регионе трудятся более 150 тысяч волонтеров. Это одно из самых масштабных движений в стране", — подчеркнул руководитель региона.

Успехи волонтеров уже отмечены на федеральном уровне. Второй год подряд область одерживает победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Успешным для губернии оказался и международный форум добровольцев, завершившийся в декабре в Сочи. Волонтер Валерия Миникаева заняла второе место в конкурсе "Доброволец России", а Самарский дом молодежи вошел в тройку лучших волонтерских центров страны.

Важнейшим итогом года стало создание ресурсного центра поддержки и развития добровольчества. "Сегодня мы открыли новое современное помещение центра, где ребята могут получить методическую и информационную поддержку", — отметил Губернатор.

Стремление добровольцев поддерживается на региональном и федеральном уровне. В 2020 году регион получит средства на развитие добровольчества, создание сети волонтерских центров и штабов в муниципалитетах и образовательных организациях региона. "Уверен, что все это — начало нашей совместной работы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дискуссия получилась насыщенной. Руководитель инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев рассказал о новых добровольческих практиках, которые начнут работать в Самаре с 2020 году. "Нашей визитной карточкой станет инклюзивных туризм. Со следующего года мы откроем уникальное для России обучение кэмп-лидеров. Будем проводить инклюзивные поездки в самые заповедные места региона, а лучшие добровольцы отправятся в экспедицию на Байкал и Кавказ", — отметил волонтер.

Исполнительный директор самарского "Центра социальных проектов" Сергей Андриянов рассказал о развитии в регионе "серебряного" волонтерства. Если в стартовом 2015 году движение объединяло всего 50 человек в 5 муниципалитетах, то сегодня волонтерские отряды появились во всех городах и районах области. В общей сложности в них входит более 800 активистов.

Поучаствовать в масштабном волонтерском форуме прибыли и федеральные спикеры. Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова рассказала о том, какие задачи стоят перед добровольцами в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы. "В следующем году мы собираем большой волонтерский корпус, каждый участник которого должен с любовью относиться в к родной истории и бороться с попытками фальсификаций", — подчеркнула девушка. По ее словам в дружную семью волонтеров вольются и представители других стран: Казахстана, Белоруссии, Великобритании, а также Австралии и США. Самарские волонтеры победы имеют все шансы принять участие в планируемых мероприятиях. Тем более, что в этом году областное движение "Волонтеров победы" было признано лучшим в стране. Гостья отметила, что в регионе проводится проект федерального масштаба — "Парад Памяти" и предложила приурочить к нему проведение большого международного форума волонтеров Победы. Глава региона предложение поддержал.

Об опыте волонтерской работы в образовательных организациях рассказала директор "Самарского центра развития добровольчества" Татьяна Санникова. Она предложила Дмитрию Азарову учредить почетный знак за заслуги в развитии добровольческого движения. "Очень нужная инициатива", –отметил Губернатор.

В завершении дискуссии глава региона отметил успешных активистов и организаторов волонтерского движения почетными грамотами и благодарностями.