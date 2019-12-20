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Преступления Происшествия

Директора частного самарского детсада в третий раз будут судить за махинации с субсидиями

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора частного детсада, которого подозревали в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, директор автономной некоммерческой организации с февраля 2017 г. по декабрь 2018 г. похитил 1,2 млн руб., выделенных в качестве субсидий из бюджета города на возмещение затрат на содержание детей. Для этого в департамент образования представили ложные сведения.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее директор детсада уже был дважды судим за аналогичные преступления: в 2018 г. — по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения") его приговорили к штрафу 100 тыс. руб.; в апреле 2019 г. — по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество с использованием служебного положения") назначили штраф 125 тыс. рублей.

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