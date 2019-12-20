Что делать с двумя квитанциями за воду

В декабре 2019 года абоненты "РКС-Самара" (ООО "Самарские коммунальные системы") получили две квитанции. У многих возникают вопросы: почему две и что с ними делать? Вторая квитанция — авансовая за декабрь. Она сделана для удобства тех, кто захочет принять участие в акции "В Новый год — без старых долгов". Её можно просто не оплачивать, поскольку в январе придёт обычная квитанция за декабрь. Все авансовые платежи в обязательном порядке будут учтены при дальнейших расчётах.

А если хотите поднять себе настроение и почувствовать Новый год, оплатите обе квитанции и приходите в ЦОКи за сладким подарком до 26 декабря! А потом регистрируйтесь на сайте samcomsys.ru/promo и принимайте участие в розыгрыше призов. На сегодняшний день уже более 2000 самарцев получили тортики от "РКС-Самара" и почти четверть из них зарегистрировалась на сайте. Подробности на сайте https://samcomsys.ru/messages/12556.

Кстати, в эту субботу, 21 декабря, выездной центр обслуживания клиентов будет работать в торговом центре "Русь-на-Волге" (Самара, Московское шоссе, 15 Б). С 10.00 до 14.00 можно будет оплатить квитанции, получить сладкий подарок, зарегистрироваться для участия в розыгрыше призов, а также получить консультацию по вопросам оплаты водоснабжения и водоотведения у специалистов "РКС-Самара".