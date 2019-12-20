Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником

В пятницу, 20 декабря, сотрудники органов безопасности России отметили свой профессиональный праздник. В день 102-й годовщины с момента образования спецслужб в Самаре открыли мемориальную доску известным на весь мир разведчикам - членам "Кембриджской пятерки" Дональду Маклэйну и Гаю Берджессу, судьба которых тесно связана с Советским Союзом и городом Куйбышевом.

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, начальник регионального Управления ФСБ России Владимир Татауров, ветераны органов безопасности, воспитанники Юнармии, кадеты и жители губернской столицы.

Работа членов пятерки Дональда Маклэйна и Гая Берджесса - одна из золотых страниц в истории отечественной внешней разведки. На протяжении почти двух десятилетий высокопоставленные сотрудники британских спецслужб и МИДа передавали Советскому Союзу важнейшую информацию.

Дональд Маклэйн и Гай Берджесс, Ким Филби, Энтони Блант, Джон Кэрнкрос сотрудничали с советской разведкой сугубо на идейной основе, видя в нашей стране единственную надежду на спасение мира от нацизма и однополярности. Благодаря их помощи СССР, в частности, удалось заблаговременно развернуть работы по созданию атомного оружия, а также быть в курсах всех планов и замыслов западных правительств, в том числе в период Второй мировой войны.

В начале 1950-х годов, в связи с возможным провалом, Дональд Маклэйн и Гай Берджесс были выведены в СССР и поселились в г. Куйбышеве, тогда закрытом для иностранцев, где прожили до 1955 года. За свою работу оба они были награждены советскими орденами.

Именно на том доме, где они жили в Куйбышеве, - на улице Фрунзе, 179 - появилась мемориальная доска членам "Кембриджской пятерки".

"Сегодня, в День сотрудников органов безопасности, мы отдаем дань уважения людям, которые многое сделали для безопасности нашей Родины, сохранения мира во всем мире, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я уверен, что нынешнее поколение сотрудников свято будет чтить традиции и защищать Родину на ближних и дальних рубежах, охранять безопасность граждан России".

Губернатор поблагодарил всех инициаторов установки мемориальной доски и организаторов церемонии. "Я уверен, что таких мест в Самаре станет больше. Мы откроем много славных страниц истории нашего города и области, которые станут основой для движения вперед, для будущих побед", - сказал глава региона.

Свой приветственный адрес участникам церемонии направил директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Знаменательно, что это событие происходит в канун 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, героического подвига солдат, ополченцев, партизан, тружеников тыла - всего советского народа. Спасибо организаторам мероприятия за то, что поддерживаете память о тех великих событиях и их непосредственных участниках", - поблагодарил руководитель федерального ведомства.

"Дональд Маклэйн и Гай Берджесс внесли неоценимый вклад в безопасность нашей страны, связав свою судьбу с советской разведкой. Эти имена золотыми буквами вписаны в историю нашего Отечества", - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сегодня же на фасаде дома №31 по ул. Степана Разина установили доску в честь видного контрразведчика - полковника Сергея Хумарьяна. Он прослужил в органах госбезопасности более 40 лет. Долгое время руководил контрразведывательным подразделением УКГБ по Куйбышевской области.

Сегодня костяк кадров регионального Управления ФСБ составляют профессионалы, облада­ющие боевым и оперативным опытом. Они хорошо обучены, физически подготовлены, оснащены новейшей техникой и современным оружием.

"Служба требует особых качеств - глубоких знаний, профессионализма, отваги, выдержки, мужества, хладнокровия, самопожертвования. Не раз доказывая свою способность оперативно, грамотно и эффективно действовать в самых трудных ситуациях, вы завоевали уважение жителей Самарской области", - подчеркнул Дмитрий Азаров и поблагодарил офицеров за преданное служение Родине.

На торжественном собрании офицерам ФСБ были вручены государственные, региональные и ведомственные награды, ряд сотрудников получили очередные звания.

"Я искренне благодарю всех офицеров за работу по охране жизни граждан, которую вы проводите ежедневно. Вы всегда находитесь на передовом рубеже борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступлениями, организованной преступностью и коррупцией", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам ФСБ.

"Почетная и благородная профессия разведчика представляет собой надежный щит безопасности государства, оплот социальной и политической стабильности в стране. Сотрудники органов безопасности всегда были и остаются примером в готовности действовать в сложнейших условиях оперативной обстановки, отстаивая независимость Родины, справедливость, порядок и законность", - отметил начальник Управления ФСБ России по Самарской области Владимир Татауров.