В феврале в КРЦ "Звезда" вновь покажут благотворительный мюзикл "Бриолин"

9 февраля в самарском КРЦ "Звезда" еще раз покажут благотворительный мюзикл "Бриолин", успешная премьера которого стала событием культурной жизни города.

Все средства с показа мюзикла будут направлены на помощь Ване Федотову, подопечному благотворительного фонда "Евита", для оплаты уникальной операции на органе слуха.

По словам продюсера мюзикла Екатерины Горновитовой, 30 участников проекта, среди которых предприниматели и творческие личности города. прошли путь профессионального артиста мюзикла.

"На предварительном отборе мы отбирали людей либо танцующих, либо поющих, - говорит она. - Режиссер начинал с ними работу с кастинга на роли. Далее следовали три месяца репетиций, в течение которых ставили танцевальные номера, работали с актерским составом, разучивали музыкальные номера. Для мюзикла были сшиты костюмы, изготовлены декорации, найден аутентичный реквизит, некоторые музыкальные композиции приобрели более современное звучание".

Как рассказывает Артем Филипповский, режиссер мюзикла, художественный руководитель театра "Место действия", действие мюзикла "Бриолин" разворачивается в Америке 50-х годов, а его герои — девушки и юноши, ученики колледжа Райделл.

"Сохранив эстетику 50-х, музыкальную составляющую, рок-н-ролл, мы расширили тему и делали мюзикл о молодости, первой любви, взрослении, - рассказывает режиссер. - Энергия молодости прекрасна, первая влюбленность, свобода личности, самобытность, честь и дружба — все эти темы прозвучали со сцены. Мы сделали уникальный перевод песен (переводчик песен — участник мюзикла, Алла Фишбейн), так как многие песни мюзикла просто не имели русскоязычного варианта, а те которые мы нашли, меня не устраивали. Для участников проекта этот опыт стал своего рода страничкой жизни в профессиональном театральном проекте. Я работал с ними как с профессиональными артистами. Мы учили их танцевать, правильно играть роли. И знаете что? Нам это удалось! Мы сделали яркое феерическое шоу. Ребята жили своими ролями, выкладывались на полную в танцевальных и вокальных номерах, мы смогли передать дух Америки 50-х годов, дух рок-н-ролла, свободы, драйва и любви к жизни. Мы подарили залу эмоции юности, зрители вспомнили свои истории, первую любовь, настоящую дружбу!".