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Вопрос о возбуждении уголовного дела на руководство "Волга Нефти" будут решать в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решать вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению о неправомерных действиях руководства сызранского ООО "Волга Нефть" будут принимать в Сызранском межмуниципальном управлении полиции.

Об этом заявителя уведомил Дмитрий Семенов — начальник областного УЭБиПК, куда заявление было изначально было передано из ФСБ.

Напомним, в начале октября 2019 г. в самарское УФСБ поступило сообщение, что в 2011 г. бизнесмен Юрий Тайдаков внедрил схему сокрытия налогов на деятельность по добыче и переработке нефти, а полученные в результате неучтенные средства делил со своей "красной крышей".

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