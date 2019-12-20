Вопрос о возбуждении уголовного дела на руководство "Волга Нефти" будут решать в Сызрани

Решать вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению о неправомерных действиях руководства сызранского ООО "Волга Нефть" будут принимать в Сызранском межмуниципальном управлении полиции.

Об этом заявителя уведомил Дмитрий Семенов — начальник областного УЭБиПК, куда заявление было изначально было передано из ФСБ.

Напомним, в начале октября 2019 г. в самарское УФСБ поступило сообщение, что в 2011 г. бизнесмен Юрий Тайдаков внедрил схему сокрытия налогов на деятельность по добыче и переработке нефти, а полученные в результате неучтенные средства делил со своей "красной крышей".