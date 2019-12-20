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Театр Культура

Театр "Грань" покажет премьеру "В сапоге у бабки играл фокстрот"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В театре-студии "Грань" 29 и 30 декабря состоится премьера спектакля "В сапоге у бабки играл фокстрот" (14+) по пьесе современного финского драматурга Сиркку Пелтола.

Фото: театр Грань

Сирркку Пелтола считается одним из крупнейших драматургов современной Финляндии. Режиссер, актриса, автор более чем 30 пьес, в которых она, как правило, ведет разговор о семье, отцах и детях и том, что волнует их сегодня.

"В сапоге у бабки играл фокстрот" (Mummun saappaassa soi fox) адресована скорее взрослым, но в этой истории можно многое почерпнуть о взаимоотношениях между подросткам и родителями. 

"Я пишу не комедийные пьесы, я — достаточно мрачный драматург и минорный человек", — говорит о себе автор. При этом критики называют пьесу "В сапоге у бабки играл фокстрот" историей полной острого финского юмора.

Режиссер-постановщик — Денис Бокурадзе, сценография, куклы — Виктор Никоненко (Москва), художник по костюмам — Илария Никоненко (Москва), композитор — Арсений Плаксин, хореограф — Анастасия Шаброва, художник по свету — Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург), помощник режиссера — Василий Яров. В спектакле заняты: Юлия Бокурадзе, Сергей Поздняков, Арсений Шакиров, Екатерина Кажаева, Арсений Плаксин, Руслан Бузин, Каюм Мухтаров, Аркадий Ахметов, Кирилл Стенрликов.

"В сапоге у бабки играл фокстрот" — фразеологизм, означающий примерно тоже, что наше "сапоги всмятку", то есть чепуха, вздор, полнейшая бессмыслица.

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