На стройплощадке "Южного Города" задержали похитителя кабеля

В Волжском районе правоохранители задержали 31-летнего самарца, пытавшегося украсть кабель со стройплощадки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратились охранники стройплощадки в третьей очереди застройки микрорайона "Южный Город". На место происшествия отправились сотрудники ППС. В подвале они заметили мужчину, который пытался срезать кабель, но увидев полицейских, побежал.

Мужчину задержали. Он признался, что планировал срезать кабель. Общая сумма ущерба могла составить более 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу").