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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре в квартире угарным газом отравились двое взрослых и двое детей

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 декабря, в 6:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех человек в квартире корпуса 3 дома 8 по ул. Чернореченской в Ленинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, погибших нет. В самарскую ОКБ им. В. Д. Середавина госпитализированы 43-летний мужчина и 34-летняя женщина, а в самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н. Н. Ивановой госпитализированы два мальчика в возрасте семи и двух лет.

Состояние людей характеризуется как средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

Причиной происшествия в ГУ МЧС России по Самарской области называют неисправность вытяжной системы газового оборудования. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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