Комиссия РФС признала один из штрафных в матче "Крылья Советов" — "Урал" ошибочным

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочным один из штрафных в матче "Крылья Советов" — "Урал", сообщает sports.ru.

Напомним, встреча команд состоялась 8 декабря. Самарцы проиграли со счетом 2:3.

"Речь идет о назначенном на 82-й минуте игры штрафном ударе, который привел к взятию ворот самарской команды. В этом эпизоде арбитр Игорь Панин был обязан вынести предупреждение за симуляцию полузащитнику "Урала" Андрею Егорычеву", — говорится в решении комиссии.

Также эксперты отметили, что данный эпизод и ряд других будут учитывать в программах по обучению арбитров и итоговой аттестации футбольных судей. Только результаты вышеназванного матча, по всей видимости, не изменятся.