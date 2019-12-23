В Самаре тарифы на тепло вырастут во втором полугодии 2020 года

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области издал приказ о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей АО "Предприятие тепловых сетей" ("ПТС").

Так, согласно этому документу, в первом полугодии 2020 г. тарифы на тепловую энергию для потребителей останутся на уровне текущего года, а именно — 1633,2 рубля. Рост ожидается 1 июля 2020 года — почти на 50 руб., то есть до 1682,97 рублей.

На этом уровне тарифы, предположительно, продержатся год, после чего вновь поднимутся — до 1740 рублей. Это цены для потребителей "в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения" без учета НДС.