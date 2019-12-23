16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре тарифы на тепло вырастут во втором полугодии 2020 года Стало известно, насколько поднимутся тарифы на воду в 2020 году Тарифы на ЖКХ в Самаре во втором полугодии 2020 г. могут вырасти на 6,8% Почти 40 тысяч жителей Красноглинского района пять часов оставались без холодной воды из-за прорыва трубопровода Суд оставил в силе тариф ТКО в Самарской области

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре тарифы на тепло вырастут во втором полугодии 2020 года

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области издал приказ о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей АО "Предприятие тепловых сетей" ("ПТС").

Так, согласно этому документу, в первом полугодии 2020 г. тарифы на тепловую энергию для потребителей останутся на уровне текущего года, а именно — 1633,2 рубля. Рост ожидается 1 июля 2020 года — почти на 50 руб., то есть до 1682,97 рублей.

На этом уровне тарифы, предположительно, продержатся год, после чего вновь поднимутся — до 1740 рублей. Это цены для потребителей "в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения" без учета НДС.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5