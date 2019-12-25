16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Железнодорожном районе более 2 тыс. жителей остались без воды Представители компании АО "СамГЭС" поздравили клиентов с наступающими праздниками Тарифы на вывоз мусора вырастут в июле 2021 года На пр. Карла Маркса прорвало тепловую сеть В Самаре тарифы на тепло вырастут во втором полугодии 2020 года

ЖКХ и благоустройство Общество

В Железнодорожном районе более 2 тыс. жителей остались без воды

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 декабря, в 10:45 в ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм (сети ООО "СКС") на ул. Красноармейской, 118, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

На время проведения ремонтных работ без холодного водоснабжения остались потребители 29 многоквартирных жилых домов (2103 человека, из них 516 детей), один социально-значимый объект. 

Для подвоза питьевой воды населению от ООО "СКС" привлечено два бойлера которые были выставлены по адресам: ул. Красноармейская, 112А и ул. Красноармейская, 120.

К устранению повреждения привлечены 19 сотрудников "СКС" и 12 единиц техники. От МЧС России — два человека и одна единица техники.

Восстановить водоснабжение планируется к 20:00 25 декабря. Данная ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5