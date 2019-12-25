В Железнодорожном районе более 2 тыс. жителей остались без воды

В среду, 25 декабря, в 10:45 в ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм (сети ООО "СКС") на ул. Красноармейской, 118, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

На время проведения ремонтных работ без холодного водоснабжения остались потребители 29 многоквартирных жилых домов (2103 человека, из них 516 детей), один социально-значимый объект.

Для подвоза питьевой воды населению от ООО "СКС" привлечено два бойлера которые были выставлены по адресам: ул. Красноармейская, 112А и ул. Красноармейская, 120.

К устранению повреждения привлечены 19 сотрудников "СКС" и 12 единиц техники. От МЧС России — два человека и одна единица техники.

Восстановить водоснабжение планируется к 20:00 25 декабря. Данная ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.