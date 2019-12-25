16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре собирают средства на операцию пятимесячному малышу с редкой опухолью мозга Депутаты Сызрани предлагают наказывать родителей за посещение детьми баров и секс-шопов В Железнодорожном районе более 2 тыс. жителей остались без воды К концу недели в регионе пойдет снег Яндекс выяснил, куда самарцы поедут на новогодние праздники

Общество

Коллектив ТРК "Губерния" отмечен областным руководством МФЦ

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В год 10-летия ТРК "Губерния" благодарственные письма коллективу медиахолдинга вручил директор ГКУ "Уполномоченный МФЦ Самарской области" Павел Синёв.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Наград были удостоены операторы, режиссеры, монтажеры, дизайнеры, руководители и сотрудники редакции информационно-аналитического вещания. Кроме того, Павел Синев отметил вклад "Губернии" в работу многофункциональных центров Самарской области и развитие регионального телерадиовещания.

"Огромное спасибо за работу, которую вы делаете. Отдельная благодарность — за информирование нашей деятельности, за совместную работу по производству видеоматериалов для МФЦ. У "Губернии" этот год юбилейный, вам исполнилось ровно 10 лет. Желаю благополучия, процветания, развития и новых высот вашему коллективу", — заявил Павел Синев.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5