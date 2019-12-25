Коллектив ТРК "Губерния" отмечен областным руководством МФЦ

В год 10-летия ТРК "Губерния" благодарственные письма коллективу медиахолдинга вручил директор ГКУ "Уполномоченный МФЦ Самарской области" Павел Синёв.

Наград были удостоены операторы, режиссеры, монтажеры, дизайнеры, руководители и сотрудники редакции информационно-аналитического вещания. Кроме того, Павел Синев отметил вклад "Губернии" в работу многофункциональных центров Самарской области и развитие регионального телерадиовещания.

"Огромное спасибо за работу, которую вы делаете. Отдельная благодарность — за информирование нашей деятельности, за совместную работу по производству видеоматериалов для МФЦ. У "Губернии" этот год юбилейный, вам исполнилось ровно 10 лет. Желаю благополучия, процветания, развития и новых высот вашему коллективу", — заявил Павел Синев.