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Облправительство Власть и политика

Создание исторического поселения Самары рассмотрят на заседании областного правительства

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 декабря, на очередном заседании правительства Самарской области будет обсуждаться вопрос о включении Самары в перечень исторических поселений регионального значения.

"Проект постановления согласован всеми заинтересованным органами власти и предполагает утверждение границ территории исторического поселения. Это результат большой работы, которую мы проводили совместно с научными организациями, экспертами в области охраны историко-культурного наследия, общественностью, - прокомментировал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В качестве предмета охраны будут учтены 726 ценных градоформирующих объектов, в том числе 47 объектов культурного наследия федерального значения, 446 объектов культурного наследия регионального значения и 233 выявленных объекта культурного наследия.

Напомним, ранее региональное отделение "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" обратилось к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой об уточнении данных о градоформирующих объектах.

Планы по формированию исторического поселения в Самаре возникли осенью 2018 года. Новый статус должен помочь привлечь в Самару дополнительные средства на восстановление памятников архитектуры, развитие инженерных сетей, благоустройство улиц, переселение граждан из ветхого жилья, а также ужесточить правила застройки территории. 

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