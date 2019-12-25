Создание исторического поселения Самары рассмотрят на заседании областного правительства

В пятницу, 27 декабря, на очередном заседании правительства Самарской области будет обсуждаться вопрос о включении Самары в перечень исторических поселений регионального значения.

"Проект постановления согласован всеми заинтересованным органами власти и предполагает утверждение границ территории исторического поселения. Это результат большой работы, которую мы проводили совместно с научными организациями, экспертами в области охраны историко-культурного наследия, общественностью, - прокомментировал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В качестве предмета охраны будут учтены 726 ценных градоформирующих объектов, в том числе 47 объектов культурного наследия федерального значения, 446 объектов культурного наследия регионального значения и 233 выявленных объекта культурного наследия.

Напомним, ранее региональное отделение "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" обратилось к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой об уточнении данных о градоформирующих объектах.

Планы по формированию исторического поселения в Самаре возникли осенью 2018 года. Новый статус должен помочь привлечь в Самару дополнительные средства на восстановление памятников архитектуры, развитие инженерных сетей, благоустройство улиц, переселение граждан из ветхого жилья, а также ужесточить правила застройки территории.