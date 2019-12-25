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Суды Происшествия

Тольяттинец получил более 10 лет колонии за жестокое убийство девушки

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.

Летом 2019 г. мужчина выпивал в компании знакомых. Он поссорился с присутствовавшей девушкой, избил ее, а потом ударил по голове сковородой. После этого жертва получила еще и удар ножом в живот.
Девушка скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил тольяттинца к 10 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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