СМИ: Рамиль Шейдаев может вернуться в "Крылья Советов"

Форвард московского "Динамо" и сборной Азербайджана в зимнее трансферное окно может перейти в самарские "Крылья Советов", сообщает football24.az. По информации издания, 23-летний нападающий не смог закрепиться в столичном клубе и по взаимному согласию получит статус свободного агента.

Напомним, Шейдаев уже успел поиграть за самарский клуб в сезоне 2018/2019, причем под руководством двух главных тренеров. Именно оттуда форвард и перебрался в "Динамо". За "Крылья" Рамиль провел 18 матчей, отметившись четырьмя голами.