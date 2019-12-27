16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Детская школа "Крыльев Советов" получила статус Академии футбола высшей категории СМИ: Рамиль Шейдаев может вернуться в "Крылья Советов" СМИ: "Рубин" интересуется Александром Соболевым" Антоном Зиньковским интересуется "Зенит" Комиссия РФС признала один из штрафных в матче "Крылья Советов" — "Урал" ошибочным

Футбол Спорт

Детская школа "Крыльев Советов" получила статус Академии футбола высшей категории

Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре при поддержке областного правительства на базе Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" впервые в истории создана Академия футбола высшей категории. Этот статус присвоен центру Российским футбольным союзом.

"Крылья Советов" стали одним из первых клубов, имеющих такую Академию — наряду с "Зенитом", "Краснодаром", "Спартаком", и "Локомотивом". Появление Академии — серьезный шаг в системе развития детско-юношеского футбола в Самарской области — теперь "Крылья Советов" будут включены во все программы развития детско-юношеского футбола.

Команды Академии будут участвовать во всех элитных юношеских соревнованиях под эгидой РФС — U-17 и U-19. Важно, что в Академии "Крыльев Советов" будут работать тренеры с высшими тренерскими категориями — PRO, А и B-юношеская. В планах работы Академии — ежегодное обучение тренеров Самарской области на категории D, C и B — юношеская и увеличение тренерского штата высокого уровня.

В Академии будут заниматься команды девяти возрастов — от 9 до 18 лет, пять из которых должны играть в первенстве России. На сегодняшний день в Академии занимается 300 воспитанников. Талантливые игроки будут попадать в команду КФК, затем в молодежный состав "Крыльев" и команду "Крылья Советов" — 2, которая будет выступать в ПФЛ. Пройдя ступени подготовки Академии, лучшие футболисты получат возможность попасть в основной состав "Крыльев Советов".

В системе Академии особое внимание уделено развитию женского футбола. Уже создана футбольная женская команда при Академии. У девочек есть возможность получить футбольное образование и начать карьеру в профессиональном женском футболе. В следующем году женская команда "Крыльев Советов" будет выступать во втором российском дивизионе.

Два раза в год Академия будет проводить День открытых дверей — в январе и сентябре. Также всю информацию о работе Академии и наборе воспитанников можно будет узнать на новом сайте, который начнет свою работу в январе. Там будет появляться вся подробная информация о жизнедеятельности Академии.

"Безусловно, создание Академии футбола высшей категории в Самаре — это исторический момент, — отметил глава Совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов. — Здорово, что "Крылья Советов" стали одним из первых клубов, школе которого присвоен такой статус".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5