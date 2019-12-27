Детская школа "Крыльев Советов" получила статус Академии футбола высшей категории

В Самаре при поддержке областного правительства на базе Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" впервые в истории создана Академия футбола высшей категории. Этот статус присвоен центру Российским футбольным союзом.

"Крылья Советов" стали одним из первых клубов, имеющих такую Академию — наряду с "Зенитом", "Краснодаром", "Спартаком", и "Локомотивом". Появление Академии — серьезный шаг в системе развития детско-юношеского футбола в Самарской области — теперь "Крылья Советов" будут включены во все программы развития детско-юношеского футбола.

Команды Академии будут участвовать во всех элитных юношеских соревнованиях под эгидой РФС — U-17 и U-19. Важно, что в Академии "Крыльев Советов" будут работать тренеры с высшими тренерскими категориями — PRO, А и B-юношеская. В планах работы Академии — ежегодное обучение тренеров Самарской области на категории D, C и B — юношеская и увеличение тренерского штата высокого уровня.

В Академии будут заниматься команды девяти возрастов — от 9 до 18 лет, пять из которых должны играть в первенстве России. На сегодняшний день в Академии занимается 300 воспитанников. Талантливые игроки будут попадать в команду КФК, затем в молодежный состав "Крыльев" и команду "Крылья Советов" — 2, которая будет выступать в ПФЛ. Пройдя ступени подготовки Академии, лучшие футболисты получат возможность попасть в основной состав "Крыльев Советов".

В системе Академии особое внимание уделено развитию женского футбола. Уже создана футбольная женская команда при Академии. У девочек есть возможность получить футбольное образование и начать карьеру в профессиональном женском футболе. В следующем году женская команда "Крыльев Советов" будет выступать во втором российском дивизионе.

Два раза в год Академия будет проводить День открытых дверей — в январе и сентябре. Также всю информацию о работе Академии и наборе воспитанников можно будет узнать на новом сайте, который начнет свою работу в январе. Там будет появляться вся подробная информация о жизнедеятельности Академии.

"Безусловно, создание Академии футбола высшей категории в Самаре — это исторический момент, — отметил глава Совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов. — Здорово, что "Крылья Советов" стали одним из первых клубов, школе которого присвоен такой статус".