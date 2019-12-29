В Самаре в ДТП на ул. Победы пострадал ребенок

В субботу, 28 декабря, в Самаре 17:00 на ул. Победы столкнулись два автомобиля — ЗАЗ Chance и Hyundai Sonata, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, при повороте влево на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке ул. Победы и 1-го Безымянного переулка ЗАЗ Chance не уступил дорогу встречному автомобилю.

В результате ДТП телесные повреждения получила восьмилетняя пассажирка автомобиля Hyundai Sonata. После аварии она была доставлена в лечебное учреждения, откуда после оказания помощи ее отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.