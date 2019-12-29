16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре в ДТП с тремя машинами пострадал пассажир такси В Самаре в ДТП на ул. Победы пострадал ребенок В Самаре на Заводском шоссе автомобиль сбил девушку, вышедшую из трамвая На трассе Клявлино-Шентала при опрокидывании автомобиля в кювет погибли два пассажира В Тольятти под колесами иномарки пострадал пешеход

ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП с тремя машинами пострадал пассажир такси

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 декабря, в Самаре в ДТП попал автомобиль Lada Priora, ехавший в 00:10 по ул.Авроры со стороны ул. Аэродромная в направлении ул. Мориса Тореза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 110к1 по ул.Авроры водитель не справился с управлением, его машину занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с такси Renault Logan. От удара такси отбросило на ехавший сзади попутный автомобиль Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada Priora и 30-летний пассажир такси. Их доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.
 

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5