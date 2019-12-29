В Самаре в ДТП с тремя машинами пострадал пассажир такси

В субботу, 28 декабря, в Самаре в ДТП попал автомобиль Lada Priora, ехавший в 00:10 по ул.Авроры со стороны ул. Аэродромная в направлении ул. Мориса Тореза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 110к1 по ул.Авроры водитель не справился с управлением, его машину занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с такси Renault Logan. От удара такси отбросило на ехавший сзади попутный автомобиль Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada Priora и 30-летний пассажир такси. Их доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

