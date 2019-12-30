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Сотрудники "Тольяттикаучук" исполнили заветные мечты детей

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Нового года работники "Тольяттикаучук" исполнили мечты 122 детей, которые волею судьбы оказались в трудной жизненной ситуации и сегодня находятся в социальном приюте "Дельфин" и Центре помощи детям "Созвездие".

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Мероприятие прошло в рамках уже традиционной акции "Стань Дедом Морозом". Что подарить — ребята написали сами. Сотрудникам предприятия оставалось только приобрести, красиво упаковать и торжественно вручить подарки.

Маленьким — куклы, игрушки, машинки, конструкторы, ночники-проекторы. Ребятам постарше — смарт-часы, блютуз-колонки, беспроводные наушники, косметические наборы, товары для укладки волос. Каждый вместе с подарком получил массу позитивных эмоций и самое главное — веру в доброе и в то, что мечты сбываются.

Каждый год акция находит большой отклик у сотрудников предприятия. Постоянный участник мероприятия — начальник Центральной заводской лаборатории Екатерина Артеменко: "Почему участвую акции? Захотелось помочь ребёнку, сделать приятное. Возможно осуществить его желание, порадовать. Дед Мороз он же существует: для нас — это были наши родители, для этих деток — мы. Делать добро — легко и просто, особенно с такой акцией на предприятии".

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