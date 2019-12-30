16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ребенка ударило током от световой опоры во дворе Полицейский, застреливший на охоте человека, ранил себя В Камышлинском районе охотник вместо лося смертельно ранил мужчину Суд продлил арест первому замначальника КбшЖД Дмитрию Атякину В Новокуйбышевске местный житель спилил елку около соседнего дома

Преступления Происшествия

Полицейский, застреливший на охоте человека, ранил себя

КАМЫШЛА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 147
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стало известно, что фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности на охоте (ч. 1 ст. 109 УК РФ) стал 32-летний майор полиции - старший оперуполномоченный Отделения уголовного розыска МО МВД России "Клявлинский". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, днем 28 декабря в свободное от службы время майор полиции охотился на лося в общедоступном охотничьем угодье Телегеского охотхозяйства Камышлинского района, расположенном между селами Старая Балыка и Степановка. Мужчины был вооружен гладкоствольным охотничьим оружием марки ВПО.

После инструктажа о мерах безопасности полицейский встал на позицию, увидел движущегося лося и начал стрелять. В это время другой охотник вместе с 19-летним внуком на снегоходе ехал отсечь лося от входа в лес и попал под открытый огонь. В результате старший мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости, от которого скончался в машине "скорой помощи".

Узнав, что пострадавший умер, полицейский убежал вглубь леса с оружием и выстрелил в себя. Он получил проникающее ранение грудной клетки. Полицейского госпитализировали. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, предположительно, в отделении реанимации.

Шенталинский отдел областного СУ СК РФ возбудил по факту гибели егеря уголовное дело.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5