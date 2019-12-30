Полицейский, застреливший на охоте человека, ранил себя

Стало известно, что фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности на охоте (ч. 1 ст. 109 УК РФ) стал 32-летний майор полиции - старший оперуполномоченный Отделения уголовного розыска МО МВД России "Клявлинский". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, днем 28 декабря в свободное от службы время майор полиции охотился на лося в общедоступном охотничьем угодье Телегеского охотхозяйства Камышлинского района, расположенном между селами Старая Балыка и Степановка. Мужчины был вооружен гладкоствольным охотничьим оружием марки ВПО.

После инструктажа о мерах безопасности полицейский встал на позицию, увидел движущегося лося и начал стрелять. В это время другой охотник вместе с 19-летним внуком на снегоходе ехал отсечь лося от входа в лес и попал под открытый огонь. В результате старший мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости, от которого скончался в машине "скорой помощи".

Узнав, что пострадавший умер, полицейский убежал вглубь леса с оружием и выстрелил в себя. Он получил проникающее ранение грудной клетки. Полицейского госпитализировали. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, предположительно, в отделении реанимации.

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