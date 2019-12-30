В Самаре ребенка ударило током от световой опоры во дворе

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.
По данным правоохранителей, 28 августа, примерно в 20:30, пятилетний мальчик прикоснулся к металлической световой опоре во дворе домов № 81 и 83 по ул. Георгия Димитрова и получил удар током.
Здоровью ребенка был причинен легкий вред.
Правоохранители посчитали, что инцидент произошел из-за некачественных услуг по обслуживанию электрооборудования.
Сейчас следствие продолжается, устанавливают обстоятельства произошедшего.