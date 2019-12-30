16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ребенка ударило током от световой опоры во дворе Полицейский, застреливший на охоте человека, ранил себя В Камышлинском районе охотник вместо лося смертельно ранил мужчину Суд продлил арест первому замначальника КбшЖД Дмитрию Атякину В Новокуйбышевске местный житель спилил елку около соседнего дома

Преступления Происшествия

В Самаре ребенка ударило током от световой опоры во дворе

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным правоохранителей, 28 августа, примерно в 20:30, пятилетний мальчик прикоснулся к металлической световой опоре во дворе домов № 81 и 83 по ул. Георгия Димитрова и получил удар током.

 Здоровью ребенка был причинен легкий вред.

Правоохранители посчитали, что инцидент произошел из-за некачественных услуг по обслуживанию электрооборудования.

Сейчас следствие продолжается, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5