В Самаре ребенка ударило током от световой опоры во дворе

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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.