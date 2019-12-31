Молодые тольяттинцы стали наркокурьерами, чтобы заработать на свадьбу

В Тольятти суд вынес приговор молодой паре: 22-летнему парню и 23-летней девушке. Их обвиняли в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В феврале 2019 г. молодые люди решили заняться наркобизнесом. Связь с организатором преступной группы они поддерживали через мессенджер. Парень и девушка должны были забирать крупные партии наркотика с разовыми дозами — от 20 до 50 свертков, которые затем нужно было разложить по "закладкам".

25 февраля 2019 г. пара получила сообщение о необходимости забрать очередную партию в Тольятти. Подозреваемых задержали около стадиона "Торпедо" с 26 г запрещенного вещества.

В суде тольяттинцы полностью признали вину. Они рассказали, что жили вместе на съемной квартире, а деньги им были нужны на свадьбу. В итоге им назначили по четыре с половиной года лишения свободы.