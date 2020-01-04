В двух районах губернии задержаны водители, повторно севшие пьяными за руль

Сотрудники полиции региона задержали двух водителей, повторно севших пьяными за руль, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Один из инцидентов произошел в Похвистневском районе. В дневное время во время несения службы на автодороге "Самара — Бугуруслан" инспекторы ДПС за нарушение ПДД остановили автомобиль ВАЗ-21150 под управлением 43-летнего жителя с. Мартыновка. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления автомобилем и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В ходе установления личности выяснилось, что водитель в августе 2019 г. был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателями МО МВД России "Похвистневский" в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", возбуждено уголовное дело.

Схожий случай произошел в Приволжском районе. Во время несения службы на автодороге Самара-Ульяновск инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у 34-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался. Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что в июле этого года житель Самары уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателями ОМВД России по Елховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Теперь обоим нарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

