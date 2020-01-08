В Тольятти эвакуировали со льда Волги женщину без сознания

В Автограде спасатели МКУ "Центр Гражданской Защиты г. о. Тольятти" эвакуировали женщину с волжского льда в Комсомольском районе. Об этом сообщил директор центра Андрей Дербенев.

Тревожный вызов поступил от рыбака. Он сообщил о женщине со следами серьезных побоев, которая не могла самостоятельно передвигаться. На месте происшествия спасатели обнаружили пострадавшую на льду реки Волги, в 800 м от речного вокзала.

Женщину, которая была без сознания, эвакуировали на берег и передали врачам "скорой помощи".

По предварительным данным, ей около 38 лет. Предположительно, у женщины были признаки черепно-мозговой травмы и ушиба грудной клетки. Ее госпитализировали в городскую больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливают.