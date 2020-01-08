В тольяттинском лесу девушка врезалась в дерево на "ватрушке" и впала в кому

Днем 8 января в лесной зоне Автозаводского района Тольятти, примерно в километре от лыжной базы, девушка каталась на "ватрушке" и врезалась в дерево. Об этом сообщил директор МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти Андрей Дербенев.

Пострадавшая потеряла сознание и впала в кому.

По словам Андрея Дербенева, сотрудникам экстренных служб о случившемся сообщили очевидцы. На место происшествия приехали врачи "скорой". Но для эвакуации девушки из леса им понадобилась помощь спасателей. Сотрудники Центра гражданской защиты доставили на снегоходах медиков и девушку до места остановки реанимобиля.

Как отметил Андрей Дербенев, это был не единственный случай за день, когда люди пострадали при катании на "ватрушках". При аналогичных обстоятельствах в лесу Центрального района Тольятти пострадали женщина и ребенок. Но врачи службы "03" смогли оказать им помощь без привлечения спасателей.