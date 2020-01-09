Балет, опера и театр в киносезоне январь–февраль 2020

"КиноВертикаль" представила афишу театрального киносезона на январь–февраль 2020 года.

Поклонников оперы ждет "Воццек" Уильяма Кентриджа и "Эхнатон" Фелима Макдерморта. Балет в афише будет представлен двумя каноническими произведениями "Жизель" и "Лебединое озеро" в формате прямых включений из Большого театра, и историей развития Королевского балета в формате трех одноактных балетов — Royal Opera House: Концерт; Энигма-Вариации; Раймонда (Акт III). В категории драматического театра в этом сезоне стоит ждать премьеру спектакля "Тимон Афинский" и мюзикла "Кинки Бутс". Прямую трансляцию балета "Жизель" 26 января и балета "Лебединое озеро" 23 февраля можно будет посмотреть также в кинозале Каро 8 в ТРК "Московский".

МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА В КИНО:

19 января, в 18:00 "Эхнатон" (16+). Спектакль Фелима Макдермота, удостоенный в 2017 г. Премии Лоуренса Оливье. В заглавной партии — Энтони Рот Костанцо. Длительность 205 минут, с антрактами. Английский язык, субтитры.

9 февраля, в 18:00 "Воццек" (16+). Уильям Кентридж в своем спектакле сохраняет атмосферу Первой мировой, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время. В заглавной партии — Петер Маттеи. Длительность 102 минуты без антракта. Английский язык, субтитры.

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ В КИНО:

12 января, в 15:00 Royal Opera House: Концерт / Энигма-Вариации / Раймонда (Акт III) (12+). Три одноактных балета в одной программе демонстрируют пути, которыми шел и развивался Королевский балет. Длительность 165 минут.

26 января, в 19:00 прямая трансляция из Большого театра: "Жизель" (12+) 2020 года. Канонический балет в прочтении хореографа Алексея Ратманского. Длительность предварительно 150 минут.

23 февраля, в 19:00 прямая трансляция из Большого театра: "Лебединое озеро" (12+) 2020 года. В редакции Григоровича "Лебединое озеро" превращается в философскую притчу. Длительность предварительно 165 минут.

Драматический театр и мюзиклы:

16 января, в 19:00 "Зимняя сказка" (12+). Постановка театральной компании Кеннета Браны о любви, ревности, раскаянии и мудрости, которая приходит только со временем. Английский язык, субтитры. 166 минут.

21 января, в 19:00 "Настоящая комедия" (18+). Постановка The Old Vic. Эндрю Скотт во всем блеске своего комедийного таланта в компании с роскошным актерским составом. Английский язык, субтитры. 160 минут.

23 января, в 19:00 "Мюзикл: 42-я улица" (18+). На сцене Королевского театра "Друри-Лейн" роскошное шоу, виртуозно сочетающее классические музыкальные хиты и идеальную хореографию с кислотными костюмами. Длительность 144 минуты.

30 января, в 19:00 "Все о Еве" (18+). Постановка Sonia Friedman Productions на сцене театра Ноэла Кауарда. Джиллиан Андерсон и Лили Джеймс. Английский язык, субтитры. 138 минут.

6 февраля, в 19:00 "Тимон Афинский" (16+). Постановка Королевской шекспировской компании и одна из наиболее редко исполняемых работ Шекспира в новой вариации. Английский язык, субтитры. 158 минут.

13 февраля, в 19:00 "Гамлет: Камбербэтч" (16+). Постановка Sonia Friedman на сцене театра "Барбикан". Самый раскрученный и неоднозначный "Гамлет" нашего времени. Если вы его уже видели, самое время посмотреть еще раз. Длительность 186 минут.

16 февраля, в 15:00 "Проделки Скапена" (16+). Пьеса, написанная Мольером и поставленная Дени Подалидесом на сцене "Комеди Франсез" в духе и стиле знаменитой итальянской комедии. Французский язык, субтитры. 131 минута.

20 февраля, в 19:00 "Мюзикл: Кинки Бутс" (18+). На сцене театра "Адельфи". История, случившаяся в провинциальном городке, превратилась в феерическое шоу, которое критики осыпали высочайшими оценками и наградами и в Британии, и в США. Длительность 133 минуты.

27 февраля, в 19:00 "Сон в летнюю ночь" (18+). Николасу Хайтнеру удалось создать технически виртуозный спектакль, еще одну модную иммерсивную постановку, в которой зрители становятся членами труппы. Он создал свою трактовку озорного шекспировского сюжета о любви, ревности и прощении. Английский язык, субтитры. 184 минуты.

Цены на билеты — 450 рублей, кроме оперных спектаклей. На "Воццека" и на "Эхнатона" цена билетов — 600 рублей.