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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Балтика-Самара" запустила новый сорт — Carlsberg Wild Unfiltered

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал компании "Балтика" получил лицензию на производство пива Carlsberg Wild Unfiltered. Это вторая площадка компании после Санкт-Петербурга, где выпускается новый для России сорт. Новинка будет поставляться потребителям регионов Поволжья и Урала.

Carlsberg Wild Unfiltered — насыщенное нефильтрованное пиво с четкими хмелевыми тонами и плотной текстурой, которая достигается за счет отсутствия процесса фильтрации. В аромате преобладают глубокие солодовые, травяные и цитрусовые нотки.

Дизайн Carlsberg Wild Unfiltered заметно отличается от классической версии Carlsberg благодаря более современной упаковке в стиле скандинавского минимализма.

Новинка, которая будет поставляться в магазины в стеклянной бутылке и алюминиевой банке, даже получила особенный ритуал потребления: сначала нужно налить 2/3 бутылки или банки в бокал, слегка взболтать остаток и только после этого долить оставшееся пиво.

Россия стала одной из первых стран, где начали производить Carlsberg Unfiltered. Результаты запуска сорта в Швеции и Ирландии в 2018 году превзошли все ожидания Carlsberg Group. Теперь новый вкус доступен и в России.

"Наши потребители по всей стране, в том числе в регионах Урала и Поволжья, все больше ценят разнообразие ассортимента, с готовностью принимая новые вкусы. Как результат растут сегменты крафтовых и специальных сортов, а также нефильтрованного пива, на долю которого в прошлом году приходилось 8% всего пивного рынка. Это вселяет уверенность, что Carlsberg Wild Unfiltered будет принят у нас так же хорошо, как в Петербурге и странах Европы", — говорит Сергей Щекин, директор Самарского филиала пивоваренной компании "Балтика", входящей в Carlsberg Group.

Традиционное датское пиво Carlsberg производят с 1847 года, сегодня оно представлено в 140 странах мира. В России Carlsberg входит в ТОП-5 пивных брендов с объемной с долей рынка 3,5%*. Помимо Carlsberg Wild Unfiltered и его безалкогольного аналога Carlsberg Wild Unfiltered Non-alcoholic бренд представлен в нашей стране классическим пилснером и его безалкогольным вариантом.

Carlsberg радует своих потребителей не только новыми сортами, но и инновациями в сфере разработки экоустойчивой упаковки. Так, осенью 2019 года Carlsberg Group представила два экспериментальных образца первой в мире "бумажной" бутылки для пива, изготовленной из древесного волокна. Она состоит из 100% биоосновы и полностью пригодна для вторичной переработки.

Гид потребителя

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