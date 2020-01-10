Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела об ограблении самарской пенсионерки

В Самаре прокуратура изъяла и передала в местный отдел СК РФ материалы об ограблении женщины. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Прокуратуре Промышленного района.

Полицейские отказывались возбуждать уголовное дело. Но СК все же начал расследование 26 декабря.

Преступление было совершено 7 октября 2019 года. Примерно в 12:40 неизвестный мужчина проник в квартиру пожилой женщины на пр. Карла Маркса и, применив насилие, отобрал 117 тыс. рублей.

По факту случившегося сотрудники ОП № 2 УМВД России по Самаре провели доследственную проверку. 17 октября полицейские отказали в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — за отсутствием события преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража").

По мнению прокуратуры, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесли незаконно, так как в действиях злоумышленника усматриваются признаки грабежа — п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Сотрудники прокуратуры опросили потерпевшую и ее родственников. По их словам, полицейские оказывали давление на потерпевшую, чтобы она написала заявление о непроведении дальнейшей проверки, поскольку найти и наказать преступника, по их мнению, невозможно.

По данным надзорного ведомства, факт сокрытия полицейскими тяжкого преступления выявили их сотрудники.

26 ноября постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратура отменила и направила материалы в отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

Однако и следователь СО МВД долго не принимал решение о возбуждении уголовного дела. Из-за этого 17 декабря материал проверки изъяли из производства МВД и передали в следственный отдел по Промышленному району Самары областного СУ СК РФ. Там 26 декабря все же возбудили уголовное дело по п. "в, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.