16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Данон Россия" оштрафовали за нарушения при реконструкции склада в Самаре "Самарский жиркомбинат" приостановит работу Продукция Самарского хлебозавода №5 вошла в сотню лучших товаров России Самарское пивоваренное сообщество выступает за усиление работы по профилактике незаконного оборота пива РАР приостановило действие еще трех лицензий винзавода "Тольяттинский"

Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Данон Россия" оштрафовали за нарушения при реконструкции склада в Самаре

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области оштрафовала АО "Данон Россия" за нарушения, допущенные при реконструкции склада готовой продукции молочного комбината "Самаралакто", расположенного на Заводском шоссе, 99 в Самаре.

Проверкой ведомства было установлено, что разрешение на строительство этого объекта "Данон Россия" получило 16 августа 2019 года. При этом работы на объекте велись с 24 апреля. В связи с этим было принято решение о наложении на компанию административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Однако компания, обратившись в самарский арбитраж, смогла оспорить размер штрафа.

Общество свою вину признало, однако пояснило, что совершило правонарушение не преднамеренно, и поэтому просило уменьшить размер штрафа. Суд посчитал требования "Данон Россия" обоснованными и снизил штраф до 250 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2