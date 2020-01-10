"Данон Россия" оштрафовали за нарушения при реконструкции склада в Самаре

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области оштрафовала АО "Данон Россия" за нарушения, допущенные при реконструкции склада готовой продукции молочного комбината "Самаралакто", расположенного на Заводском шоссе, 99 в Самаре.

Проверкой ведомства было установлено, что разрешение на строительство этого объекта "Данон Россия" получило 16 августа 2019 года. При этом работы на объекте велись с 24 апреля. В связи с этим было принято решение о наложении на компанию административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Однако компания, обратившись в самарский арбитраж, смогла оспорить размер штрафа.

Общество свою вину признало, однако пояснило, что совершило правонарушение не преднамеренно, и поэтому просило уменьшить размер штрафа. Суд посчитал требования "Данон Россия" обоснованными и снизил штраф до 250 тыс. рублей.