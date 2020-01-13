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ЖКХ и благоустройство Общество

"ПТС" и "Сбербанк" пытаются договориться о возможности оплаты за тепло без комиссии

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Областное министерство энергетики и ЖКХ вмешалось в вопрос начисления комиссии при оплате коммунальных услуг за теплоснабжение. Об этом в Twitter рассказал председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

"Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области разбирается с этим вопросом. "ПТС" и "Сбербанк" дано время договориться о стоимости договора, чтобы комиссии не было. Сейчас платить за тепло без комиссии можно через банкоматы Промсвязьбанка картами любых банков или наличными во всех отделениях Почта-банка", — уточнил Виктор Кудряшов.

Отметим, что в "Сбербанке" комиссия составит 1% при работе с терминалом или сервисом "Сбербанк Онлайн", 2,5% — через кассу.

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