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Преступления Происшествия

Сотрудников детского ДОЦ в Сызрани заподозрили в хищении бюджетных денег

СЫЗРАНЬ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани сотрудников детского досугово-оздоровительного центра заподозрили в присвоении денег, выделенных на развитие инфраструктуры.

11 января в Сызрани возбудили уголовное дело по факту присвоения денег, выделенных из областного бюджета для развития инфраструктуры и ремонт в летних лагерях "Рассвет", "Дружные ребята", "Юность", "Планета дружбы" и "Салют". Пока ущерб оценивают в более чем 94 тыс. рублей.

По данным собственных источников Волга Ньюс, под подозрением оказались директор МАУ "Детский досугово-оздоровительный центр" Сызрани Олег Егоров и два специалиста того же центра. По версии следствия, деньги похищали с 2015 по 2018 год.

Кто из подозреваемых признает вину, пока не известно.

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