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Театр Культура

Появились даты премьеры спектакля Анатолия Праудина "Иванов"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьера спектакля Анатолия Праудина "Иванов" (16+) пройдет на новой сцене "СамАрта" 27–29 февраля.

Напомним, репетиции спектакля начались еще в 2015 году. Актеры вместе с Анатолием Праудиным тогда прожили неделю в Ширяево, чтобы воссоздать атмосферу дворянской усадьбы. Премьеру отложили вместе с переносом сроков сдачи нового корпуса, и вот теперь "Иванов" выходит на Новой сцене "СамАрта".

Главную роль сыграет Дмитрий Добряков, Анну Петровну (Сарру) — Вероника Львова, Сашу — Анна Тулаева и Валерия Павлюк, Шабельского — Юрий Долгих, Лебедева — Сергей Захаров, Зинаиду Савишну — Марина Кирилина, Львова — Павел Маркелов, Бабакину — Ольга Костюшко и Виктория Максимова, Боркина — Алексей Меженный, Косых — Алексей Елхимов, Авдотью — Елена Голикова. Над сценографией работает постоянный соавтор Праудина Алексей Порай-Кошиц.

Анатолий Праудин с 2007 г. выпустил в "СамАрте" "Таланты и поклонники" Островского, "Привет, Рэй!" Бартенева, "Чайку" Чехова и "Гамлет" Шекспира, а также стал худруком спектакля Алексея Елхимова "Одиссея".

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