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Футбол Спорт

СМИ: "Рубин" хотел купить у "Крыльев" Соболева за 150 млн рублей"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев мог продолжить карьеру в "Рубине", сообщает news.sportbox.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник издания, казанский клуб в конце 2019 г. предлагал самарцам 150 млн руб. за 22-летнего игрока, однако делал это без участия агента футболиста Павла Андреева. В результате казанцы не добились успеха.

Рыночная стоимость Соболева оценивается в 4,5 млн евро. Нападающий в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

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