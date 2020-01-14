СМИ: "Рубин" хотел купить у "Крыльев" Соболева за 150 млн рублей"

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев мог продолжить карьеру в "Рубине", сообщает news.sportbox.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник издания, казанский клуб в конце 2019 г. предлагал самарцам 150 млн руб. за 22-летнего игрока, однако делал это без участия агента футболиста Павла Андреева. В результате казанцы не добились успеха.

Рыночная стоимость Соболева оценивается в 4,5 млн евро. Нападающий в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.