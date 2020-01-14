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Преступления Происшествия

Врио гендиректора "БИОМ-ПАРК" обвиняют в производстве медицинских изделий без лицензии

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела временно исполняющего обязанности гендиректора ООО "БИОМ-ПАРК", которого обвиняли по п. "б" ч. 2 ст. 235.1 УК РФ ("Производство медицинских изделий без лицензии, совершенное в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2015 по 2016 г. мужчина организовал нелицензированную сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа "БИОМ-ВОЛНА", которые впоследствии передали для реализации. Общая стоимость изделий составила более 494 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения.

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