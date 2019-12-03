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Преступления Происшествия

В Самаре обладатель Кубка мира по самбо подозревается в производстве медтехники без лицензии

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обладатель Кубка мира по самбо, один из наиболее титулованных самарских единоборцев 58-летний Игорь Алехин стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в производстве медицинской техники без лицензии.

Дело было возбуждено еще в апреле этого года по статье ч.1 ст. 235.1 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности".

"По версии следствия, в 2016 году одна из самарских фирм начала производство прибора "БИОМ-ВОЛНА", — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. — Однако для его изготовления нужна лицензия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Размер ущерба устанавливается".

Чудо-прибор "БИОМ-ВОЛНА" позиционируется как аппарат для волнового массажа, с помощью которого космонавтов готовят к полету, а спортсменов лечат от разнообразных травм.

В Москве его продажами занимается компания под названием "БиомМедСервис". На ее сайте говорится, что фирма была создана в 2013 г. "с целью привлечь внимание к уникальной разработке самарских ученых". При этом производством аппарата занимаются три конторы, две из которых (ООО "БИОМ-ПАРК" и ООО "Аэрокосмические технологии") находятся в Самаре и одна (ООО "МАГ-МАС Биомеханические тренажеры") — в столице.

Компанию ООО "БИОМ-ПАРК" как раз и возглавляет Игорь Алехин. 

Сумма ущерба от его деятельности пока не установлена. Спортсмен находится под подпиской о невыезде.

Предъявляет ли следствие претензии к руководству двух других контор (ООО "Аэрокосмические технологии" возглавляет Андрей Филимонов, ООО "МАГ-МАС Биомеханические тренажеры" — Марк Агашин), пока не известно.

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