ГТРК "Самара" снова оказалась в лидерах журналистского конкурса на призы главы региона

Награждение победителей журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и вручение премии "Золотое перо губернии" считается главным событием года в медиасфере, своеобразным подведением итогов работы СМИ.

2019 год прошел под знаком старта национальных проектов, которые инициировал Президент страны Владимир Путин. И именно 12-ти главным федеральным программам посвящен конкурс. Всего подано более 160 заявок от 57 средств массовой информации.

"Заметные достижения у нас есть во многом благодаря вашему участию. Невозможно достигнуть всех целей и результатов национальных проектов, не вовлекая людей в эту работу. Это колоссальный шанс для Самарской области, для нашей страны — выйти на темп опережающего развития. И у нас это получается, но чем больше людей мы включим в эту работу, тем быстрее достигнем результатов", — отметил глава региона Дмитрий Азаров, обращаясь к журналистскому сообществу.

ГТРК "Самара" как крупнейший медиахолдинг региона завоевала первые места как в телевизионных номинациях, так и радийных. Победителями областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области стали 12 сотрудников ГТРК "Самара": Даниил Беленин в номинации "Демография", Камила Ткачева — "Здравоохранение", Инесса Панченко — "Образование", Вероника Тивикова и Анфиса Нагуманова — "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", Татьяна Маркушина и Анастасия Сычева в номинации "Жилье и городская среда", Ольга Федорова — "Культура", Виктор Шепелев — "Международная кооперация и экспорт", Наталья Гильманова — "Повышение производительности труда и поддержка занятости", Вячеслав Душин — "Цифровая экономика Российской Федерации", Венера Рамазанова — "Наука".

Весь год журналисты, используя многочисленные ресурсы компании, рассказывали о национальных проектах, о масштабных преобразованиях в регионе.

Также на торжественной церемонии состоялось подведение итогов конкурса "Золотое перо губернии". Престижную награду в номинации "Электронные средства массовой информации" за профессиональный подход в освещении тем получил шеф-редактор самарских "Вестей" Данил Рыбалко.

Премией Союза журналистов России в номинации "Дебют" профессиональное сообщество отметили ведущую программ службы радиовещания ГТРК "Самара" Александру Шувалову.

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара": "Ключевое слово для нашей телерадиокомпании — традиция. Мы всегда говорим о том, что у нас в традиции быть первыми, потому что у компании огромный творческий потенциал. Мы уже давно вышли за пределы телерадиокомпании. Сегодня это огромная медиакомпания, которая осваивает новые горизонты".

"У ГТРК "Самара" традиционно много наград. И это вполне заслуженно. Все те люди, которые работают на ГТРК, — профессионалы с большой буквы", — отметила Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России.