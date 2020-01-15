16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СМИ: "Соболев продолжит карьеру в Динамо" "Крылья Советов" намерены заключить контракт с защитником Евгением Гапоном СМИ: "Рубин" хотел купить у "Крыльев" Соболева за 150 млн рублей" Голкипер Александр Гутор отказался от перехода в "Крылья Советов" Александр Соболев может продолжить карьеру в московском "Динамо"

Футбол Спорт

СМИ: "Соболев продолжит карьеру в Динамо"

МОСКВА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Московское "Динамо" согласовало трансфер нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает championat.com. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, нападающий в ближайшее время подпишет контракт со столичным клубом.

По информации издания, московский ЦСКА также интересуется Соболевым. Возможный трансфер футболиста является личной инициативой генерального директора клуба Романа Бабаева. "Армейцы" намерены взять форварда в аренду с правом последующего выкупа. Впрочем, клубы пока не достигли соглашения.

Тем временем, спортсмен не полетел на сбор "Крыльев Советов" в Белек.

Напомним, Соболев перешел в "Крылья Советов" в январе 2018 г. из "Томи". В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2