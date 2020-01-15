СМИ: "Соболев продолжит карьеру в Динамо"

Московское "Динамо" согласовало трансфер нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает championat.com. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, нападающий в ближайшее время подпишет контракт со столичным клубом.

По информации издания, московский ЦСКА также интересуется Соболевым. Возможный трансфер футболиста является личной инициативой генерального директора клуба Романа Бабаева. "Армейцы" намерены взять форварда в аренду с правом последующего выкупа. Впрочем, клубы пока не достигли соглашения.

Тем временем, спортсмен не полетел на сбор "Крыльев Советов" в Белек.

Напомним, Соболев перешел в "Крылья Советов" в январе 2018 г. из "Томи". В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.