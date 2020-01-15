16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виталий Коротких: У муниципалитетов должно быть больше полномочий Жильцов новостроек обяжут платить за капремонт уже со второго года Депутаты поддержали запрет продажи снюса несовершеннолетним Инициативу Николая Ренца о создании "курилок" в больницах доработают Михаил Матвеев: Областному правительству удалось в этом году привлечь беспрецедентные средства

Законотворчество Власть и политика

Виталий Коротких: У муниципалитетов должно быть больше полномочий

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России Владимир Путин в среду, 15 января, обратился к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2020 год.

"Предложенные президентом поправки в Конституцию России укрепят государственность и повысят статус Государственной Думы", — прокомментировал депутат губдумы Виталий Коротких.

Очень важным он считает решение о закреплении принципов единой системы публичной власти и расширении полномочий местного самоуправления.

"Муниципалитеты ближе всего к людям, они лучше знают их потребности, поэтому у них должно быть больше полномочий и ресурсов для решения вопросов местного значения", — подчеркнул депутат.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2