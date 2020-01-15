Виталий Коротких: У муниципалитетов должно быть больше полномочий

Президент России Владимир Путин в среду, 15 января, обратился к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2020 год.
"Предложенные президентом поправки в Конституцию России укрепят государственность и повысят статус Государственной Думы", — прокомментировал депутат губдумы Виталий Коротких.
Очень важным он считает решение о закреплении принципов единой системы публичной власти и расширении полномочий местного самоуправления.
"Муниципалитеты ближе всего к людям, они лучше знают их потребности, поэтому у них должно быть больше полномочий и ресурсов для решения вопросов местного значения", — подчеркнул депутат.