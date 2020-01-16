Задержаны пять подозреваемых в хищении 4 тонн металлолома под Сызранью

В Сызранском районе в отношении пятерых подозреваемых возбудили два уголовных дела о кражах лома черных металлов — ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

По данным полиции, подозреваемых задержали с поличным на ж/д перегоне Сызрань — Шигоны.

Предположительно, мужчины вступили в сговор, отслеживали остановку грузовых поездов и скидывали с полувагонов металлолом для последующей сдачи в пункт приема черного металла. По версии правоохранителей, мужчины причастны к двум аналогичным преступлениям.

Всего злоумышленники успели похитить около 4 т металлолома, причинив ущерб более 50 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. За подобные преступления УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.