Самарские сельхозпроизводители примут участие в берлинской выставке "Зеленая неделя 2020"

Сельскохозяйственная и продовольственная продукция самарских производителей будет представлена на крупнейшей международной выставке "Зеленая неделя 2020". Они презентуют свою лучшую продукцию — хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, сыры, деликатесы, полуфабрикаты, овощи, алкоголь, безалкогольные напитки и соки, а также сельскохозяйственную технику и оборудование.

85-я международная выставка-ярмарка "Зеленая неделя 2020" (International Green Week Berlin) пройдет с 17 по 26 января 2020 года в Берлине. На ее площадках традиционно демонстрируются мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства. Единую масштабную экспозицию на выставке представят 18 субъектов Российской Федерации, среди них — Самарская область.

В состав нашей делегации вошли руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных учреждений, эксперты в области сельскохозяйственной политики и управления. Возглавит делегацию региона первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Представители региона примут участие в конференциях, семинарах и глобальном форуме по вопросам сельского хозяйства. Запланировано множество рабочих встреч с иностранными партнерами.

По мнению Виктора Кудряшова, участие в столь масштабном мероприятии позволяет широко представить экологически чистую и соответствующую высоким стандартам качества самарскую продукцию на европейском рынке. Также это прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона, увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и установить новые бизнес-контакты.