16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские сельхозпроизводители примут участие в берлинской выставке "Зеленая неделя 2020" "Данон Россия" оштрафовали за нарушения при реконструкции склада в Самаре "Самарский жиркомбинат" приостановит работу Продукция Самарского хлебозавода №5 вошла в сотню лучших товаров России Самарское пивоваренное сообщество выступает за усиление работы по профилактике незаконного оборота пива

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Самарские сельхозпроизводители примут участие в берлинской выставке "Зеленая неделя 2020"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сельскохозяйственная и продовольственная продукция самарских производителей будет представлена на крупнейшей международной выставке "Зеленая неделя 2020". Они презентуют свою лучшую продукцию — хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, сыры, деликатесы, полуфабрикаты, овощи, алкоголь, безалкогольные напитки и соки, а также сельскохозяйственную технику и оборудование.

85-я международная выставка-ярмарка "Зеленая неделя 2020" (International Green Week Berlin) пройдет с 17 по 26 января 2020 года в Берлине. На ее площадках традиционно демонстрируются мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства. Единую масштабную экспозицию на выставке представят 18 субъектов Российской Федерации, среди них — Самарская область.

В состав нашей делегации вошли руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных учреждений, эксперты в области сельскохозяйственной политики и управления. Возглавит делегацию региона первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Представители региона примут участие в конференциях, семинарах и глобальном форуме по вопросам сельского хозяйства. Запланировано множество рабочих встреч с иностранными партнерами.

По мнению Виктора Кудряшова, участие в столь масштабном мероприятии позволяет широко представить экологически чистую и соответствующую высоким стандартам качества самарскую продукцию на европейском рынке. Также это прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона, увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и установить новые бизнес-контакты.

Гид потребителя

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2