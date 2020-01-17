Директор самарского ТСЖ требует 6,6 млн руб. от казны за незаконное уголовное преследование

В Октябрьском районном суде Самары в январе начнут рассматривать гражданский иск руководителя Ассоциации "Самарское региональное содружество ТСЖ" Андрея Фентисова.

Мужчину 26 февраля 2019 г. задержали по подозрению в поджоге машины директора УК "Ремстройсервис" Виктора Белова. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сожгли ночью 13 февраля, полицейские смогли найти исполнителя, который заявил, что его нанял "Андрей".

Почему силовики решили, что речь именно об Андрее Фентисове не ясно, но к нему в контору вскоре пришли с обыском, изъяли документы и технику, а его самого задержали. Следствие даже вышло в суд с ходатайством об аресте Фентисова, но после того, как на очной ставке исполнитель не узнал его, мужчину отпустили на волю.

"Офис Ассоциации был буквально разгромлен, там взломали двери и сейф, мой клиент так и не получил назад изъятую ни технику, ни компенсацию, хотя все подозрения с него были сняты еще в сентябре", — рассказал корреспондентам Волга Ньюс адвокат Фентисова Александр Лукинов.

Несостоявшийся поджигатель просит выплатить лично ему по 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и затрат на адвоката, плюс возместить вред, причиненный Ассоциации "Самарское региональное содружество ТСЖ". Оплату услуг адвокатской фирмы, восстановление офиса и упущенную выгоду контора оценила на общую сумму 6,2 млн рублей. Итого общая сумма составила 6,6 млн рублей.