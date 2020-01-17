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Суды Происшествия

Областной суд оставил в силе приговор тольяттинскому экс-военкому Попову

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд в январе оставил в силе обвинительный приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову, которого уже дважды признали виновным в коррупции.

Напомним, Попова задержали в 2015 году. При обыске у него изъяли 200 тыс. руб. которые, по версии следствия, он получит через посредника Николая Ксенафонтова.

Защита военкома настаивала на том, что это была провокация со стороны подчиненных, которым он мешал зарабатывать на "договоренностях" с призывниками.

Адвокаты даже сумели восстановить с видеорегистратора, установленного в кабинете Попова, запись обыска. На видео видно, как несколько оперативников подозрительно крутятся возле портфеля Попова, в котором позже обнаружатся "нечистые" деньги.

Суд в декабре 2016 г. все же признал Попова виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу 100 млн рублей.

Обвинительный приговор устоял в Самарском областном суде, но был отменен Верховным Судом РФ, который заинтересовался видеозаписью и рекомендовал провести ситуационную экспертизу, чтобы понять, что именно происходило в кабинете Попова при обыске.

В мае 2018 г. дело начали рассматривать в Тольятти вновь, экспертизу провели, но бывшего военкома снова признали виновным, на сей раз его приговорили к шести годам и 10 месяцам лишения свободы со штрафом 2 млн рублей.

В январе Самарский облсуд это решение оставил в силе.

Адвокат Попова Вячеслав Земчихин сообщил, что теперь сторона защиты намерена подать жалобу в Шестой кассационный суд.

Тем временем предполагаемый сообщник бывшего военкома Николай Ксенафонтов свое наказание уже отбыл и вышел на свободу.

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