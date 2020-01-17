Муниципального служащего из Кинельского района заподозрили в получении взятки

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В Кинеле возбудили уголовное дело в отношении и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.