Муниципального служащего из Кинельского района заподозрили в получении взятки

В Кинеле возбудили уголовное дело в отношении и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 20 июля 2018 г. подозреваемый получил взятку 25 тыс. руб. за изготовление подложных документов — рабочего проекта архитектурного решения жилого дома, а также за выдачу разрешения на строительство.
Расследование уголовного дела продолжается.