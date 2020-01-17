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Преступления Происшествия

Муниципального служащего из Кинельского района заподозрили в получении взятки

КИНЕЛЬ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле возбудили уголовное дело в отношении и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 20 июля 2018 г. подозреваемый получил взятку 25 тыс. руб. за изготовление подложных документов — рабочего проекта архитектурного решения жилого дома, а также за выдачу разрешения на строительство.

Расследование уголовного дела продолжается.

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