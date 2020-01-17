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Театр Культура

Театр оперы и балеты в ближайшем времени реконструировать не будут

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие два года реконструкция Самарского театра оперы и балета не планируется, сообщили в учреждении.

Напомним, 14 января было опубликовано постановление "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года", где значится, что на ремонт Театра оперы и балета в 2021 году будет заложено 298 млн рублей.

"Средства на завершение реконструкции здания театра Самарского академического театра оперы и балета, которые предусмотрены в госпрограмме "Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года", были рассчитаны еще на основании проекта, в значительной степени завершенного в 2010 году. Речь идет о реконструкции правого крыла здания, в котором сейчас располагается фонд Самарского областного художественного музея. Разумеется, приступить к ремонтно-строительным работам в этой части здания можно будет только после переезда хранилища музея. Поскольку на сегодняшний день помещение для художественных фондов еще не готово, то средства в областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-22 годов на данное мероприятие не заложены", — рассказали в пресс-службе театра.

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